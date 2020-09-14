У Харви Вайнштейна могут отобрать Орден Британской империи
Продюсер Харви Вайнштейн может лишиться Ордена Британской империи после заседания комитета по отобранию наград, который должен собраться 18 сентября.
Как сообщает The Sun, комитет соберется в связи с обвинениями, выдвинутыми в адрес продюсера, сейчас отбывающего 23-летний тюремный срок за преступления сексуального характера.
Орден Британской империи Харви Вайнштейну вручили в 2004 году за заслуги перед британским кинематографом.
В 2017 году сразу несколько актрис обвинили Харви Вайнштейна в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Вскоре с аналогичными обвинениями к ним присоединились еще около 80 работниц киноиндустрии.
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