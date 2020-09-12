Сцены с Ефремовым могут вырезать из сериала «Вампиры средней полосы»

Сцены с Михаилом Ефремовым в роли Деда Славы могут быть вырезаны из сериала «Вампиры средней полосы», а сама картина отснята заново. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова актера Артема Ткаченко, который так же сыграл в сериале.

«Отснято половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», — сказал Ткаченко.

Ефремов снялся в картине в роли предводителя вампиров, которые живут под Смоленском. Позже он развязывает войну с местными жителями.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести примерно 7 лет и 10,5 месяцев.

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