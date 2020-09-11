Пашаев заявил, что Ефремов не может его уволить

Адвокат Эльман Пашаев в эфире канала «Россия-1» заявил, что его подзащитный актер Михаил Ефремов не может его уволить.

«Пашаев не подчиненный, чтобы его уволили», — сказал он.

Юрист подчеркнул, что его нельзя уволить, можно лишь отказаться от его услуг.

По его словам, работа с Ефремовым почти завершена, осталось лишь подать апелляционную жалобу.

Пашаев добавил, что доволен своей работой в этом деле, но не доволен приговором.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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