Тимати расстался с Решетовой

Модель Анастасия Решетова рассказала в Instagram о своем расставании с рэпером Тимати.

По ее словам, они больше не муж и жена и не живут вместе. «Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами», — написала модель, добавив, что ее взгляды на жизнь изменились. Решетова подчеркнула, что в их расставании не замешаны сторонние люди. По ее словам, они с Тимати продолжат вместе воспитывать сына Ратмира.

Также у Тимати растет дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.

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