Пашаев признал нарушение кодекса этики адвоката

Защищавший в уголовном деле о смертельном ДТП интересы актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ, сообщает ТАСС.

Он отметил, что сказал лишнее журналистам. «Это действительно нарушение», — сказал Пашаев. Кроме того, он добавил, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии не нашла нарушений в связи с его адвокатской деятельностью.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашаев обещал Ефремову минимальное наказание

— Ефремов объявил, что Пашаев не будет представлять его в апелляции

— Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики