Защита Ефремова обжалует приговор артисту

Адвокат актера Михаила Ефремова в беседе с РИА «Новости» заявил, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор по делу о смертельном ДТП.

Сейчас с учетом времени, проведенного под домашним арестом, актеру необходимо провести в колонии общего режима 7 лет и 10,5 месяцев из назначенных судом 8 лет.

Артист признан виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов свою вину признал.

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