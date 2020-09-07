Защита назвала срок, который могут назначить Ефремову

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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, какой срок, по его мнению, могут назначить его подзащитному после смертельного ДТП.

По словам Пашаева, они с Ефремовым не сомневаются, что срок будет реальным. «Мы это знали с первых дней... Я говорил, шесть-восемь лет спокойно получишь», — цитирует РИА «Новости» Пашаева, высказавшегося в эфире «Первого канала».

Сам Ефремов предполагает, что получит 10 лет лишения свободы.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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