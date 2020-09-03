Прокурор считает доказанной вину Ефремова в смертельном ДТП

Прокурор сочла доказанной вину актера Михаила Ефремова в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу», — сказала представитель гособвинения в зале Пресненского суда.

Ранее артист заявил, что признает свою вину.

Ефремов проходит по делу о ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови актера обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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