Новый свидетель по делу Ефремова был судим за избиение жены

Свидетель защиты по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев рассказал о своей судимости, передает ТАСС.

Он был осужден за избиение жены. «Был признан виновным по ст. 117 УК РФ («Истязание»). Дали три года», — уточнил Гаев. По его словам, побои он жене нанес при разводе.

Гаев также признался, что был лишен водительских прав за ДТП с автобусом. Ранее в суде он рассказал, что видел, как после смертельного ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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