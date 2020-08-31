Свидетель попросит помощи Ефремову у Голливуда

Свидетель по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Леван Бадасян заявил о своем вступлении в некую международную группу по защите артиста, сообщает РИА «Новости».

Сейчас эта группа якобы готовит письмо с просьбой о помощи в Голливуд. «Мы сейчас готовим письмо в Голливуд таким же актерам, чтобы привлечь внимание к этому процессу», — уточнил Бадасян.

Создателей группы он называть не стал. Бадасян утверждает, что незадолго до ДТП видел, как «высокий мужчина в бейсболке» садился на заднее сиденье автомобиля актера.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд отказался отправлять Михаила Ефремова к психиатрам

— «Я пьяным никогда не садился за руль»: Ефремов высказался в суде

— Еще один свидетель заявил, что Ефремов был в машине не один