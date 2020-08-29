Театр подтвердил госпитализацию Дмитрия Певцова с воспалением легких
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Известный актер театра и кино Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«У Дмитрия воспаление лёгких. Три часа назад он был доставлен в больницу в Коммунарке. Надеемся, что все будет хорошо», — сказал Варшавер.
Также он сообщил, что анализ Певцова на коронавирус дал отрицательный результат.
Как сообщалось, у актера «Ленкома» Дмитрия Певцова развилась пневмония после отдыха в Крыму, из-за чего в театре отменены несколько премьер с его участием.
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