Театр подтвердил госпитализацию Дмитрия Певцова с воспалением легких

Известный актер театра и кино Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«У Дмитрия воспаление лёгких. Три часа назад он был доставлен в больницу в Коммунарке. Надеемся, что все будет хорошо», — сказал Варшавер.

Также он сообщил, что анализ Певцова на коронавирус дал отрицательный результат.

Как сообщалось, у актера «Ленкома» Дмитрия Певцова развилась пневмония после отдыха в Крыму, из-за чего в театре отменены несколько премьер с его участием.

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