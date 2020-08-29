Джигурда заявил о «доказательствах» монтажа видео аварии с Ефремовым

Российский народный артист Никита Джигурда рассказал о результатах экспертизы видео автомобильной аварии с актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, видео было подделано. Так, на записи в ходе движения джипа Ефремова по Садовому кольцу была видна «полная и голая» рука, однако на актере в тот момент был пиджак.

«Из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких», — отметил Джигурда.

Также он добавил, что решил подать в суд на адвоката родных погибшего в ДТП Сергея Захарова с целью привлечь его к уголовной ответственности за подлог.

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