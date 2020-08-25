Файзиев не будет вырезать Ефремова из «Вратаря Галактики»

Режиссер Джаник Файзиев рассказал, что не станет вырезать сцены с Михаилом Ефремовым из фильма «Вратарь галактики».

В беседе с ТАСС он раскритиковал удаление из фильмов сцен со «скандальными» артистами. «Я не согласен с этой практикой категорически, потому что, как говорится в русском фольклоре, от тюрьмы и от сумы не зарекайся», — отметил он.

Файзиев назвал «страшной трагедией» участие Михаила Ефремова в смертельном ДТП. «Он ответственен за то, что произошло, но он прекрасный артист, великий, и то, что он создал, — наше достояние. Почему мы должны лишать его этого?», — задается вопросом кинематографист.

Премьера фильма «Вратарь Галактики» состоится 27 августа.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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