Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера

На YouTube-канале HBO MAX появился полноценный трейлер режиссерской версии фильма «Лига справедливости».

В ролике показаны все участники команды супергероев. Среди них — Бэтмен, Аквамен, Флеш, Чудо-женщина, Супермен, Киборг. Кроме того, в трейлере можно увидеть и их антагонистов в лице Дарксайда и его приспешников — Десаада и Степного волка.

Как известно, фильм «Лига справедливости» вместо режиссера Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

Релиз новой версии «Лиги справедливости» состоится в 2021 году на HBO Max.

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