Дочь Ефремова оценила отказ отца от услуг Пашаева
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Дочь Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала отказ актера от услуг адвоката Эльмана Пашаева.
«Ну, наконец-то, Господи», — написала она на странице в Twitter, прикрепив ссылку на новость о решении ее отца.
Ранее Ефремов отказался в суде от защиты со стороны Пашаева.
Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.
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