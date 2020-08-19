«Морфеус» объяснил свое отсутствие в новой «Матрице»
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Актер Лоуренс Фишберн рассказал, почему не будет играть Морфеуса в четвертой части фантастического фильма «Матрица» Ланы Вачовски, сообщает The Wrap.
Фишберн объяснил, что его не пригласили в проект. «Может быть, это вдохновит меня на создание новой пьесы. Желаю им удачи», — сказал он.
Актер отметил, что роль Морфеуса стала самой известной в его карьере, и высказал надежду, что его запомнят не только благодаря этому.
Предположительно, новая «Матрица» будет продолжением оригинальной трилогии. Премьера фильма состоится в апреле 2022 года.
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