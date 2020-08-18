Лоза оценил шансы доказать плагиат в песне Little Big

Доказать плагиат возможно лишь в случае полного совпадения всех нот в песнях. Таким образом музыкант Юрий Лоза прокомментировал «Газете.Ru» обвинение группы Little Big в плагиате со стороны одного из основателей Hard Bass School.

«Если он собирается выиграть, ему надо доказать, что на протяжении восьми тактов все нотки повторялись абсолютно точно. Если они хотя бы чуть-чуть изменили одну ноту, то это чистый пиар и никаких шансов доказать плагиат нет. За хореографию он ничего не получит, потому что считается, что все движения делаются людьми произвольно. Нельзя сказать, что хореографию изобрели вы, потому что ее никто не может запатентовать. В текстах та же самая ситуация. Если вы придете в суд и скажете, что кто-то у вас партию спер, хохотать будут все», — пояснил Лоза.

Он добавил, что чаще всего подобные обращения в суд преследуют только одну цель – пиар.

«Это для пиара делается. Обычно подают на тех, у кого есть деньги, а не на тех, кто что-то украл. Поэтому Дидье Маруани судится не с композитором, а с Киркоровым, который песен не пишет, потому что у композитора нет денег, а у Киркорова – есть», — заключил Лоза.

Ранее автор хита «Раз-раз-раз, это хардбасс» Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат. Сумму ущерба артист оценил в 11 млн рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— С Little Big требуют 12 млн рублей за плагиат