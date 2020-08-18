Сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит суд максимально жестко наказать артиста
Сын погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым Валерий Захаров попросил суд максимально жестко наказать актера. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, артист персонально не выразил никаких соболезнований. Захаров добавил, что предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей ему также не поступало.
«Наказание? Прошу для него максимального наказания», — сказал он в ходе заседания в Пресненском суде Москвы.
Также сын погибшего в ДТП добавил, что обязательно заявит гражданский иск к актеру.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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