Сын Децла выпустил свой первый трек
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сын рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Тони выпустил свой первый трек. Запись он опубликовал в Instagram.
Музыку к тексту написал Nongratta (Гор Бабаханян).
Тони назвал себя Juzeppe Junior. Отмечается, что одним из сценических псевдонимов его отца был Джузеппе Жестко.
В комментариях пользователи поддержали начинающего музыканта и пожелали ему успехов в продолжении дела Децла.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дон Кихот от рэпа: как Децл превратился из артиста в музыканта
— На здании в центре Оренбурга появится портрет рэпера Децла