Сын Децла выпустил свой первый трек

Сын рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Тони выпустил свой первый трек. Запись он опубликовал в Instagram.

Музыку к тексту написал Nongratta (Гор Бабаханян).

Тони назвал себя Juzeppe Junior. Отмечается, что одним из сценических псевдонимов его отца был Джузеппе Жестко.

В комментариях пользователи поддержали начинающего музыканта и пожелали ему успехов в продолжении дела Децла.

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