Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»
Телеведущий Владимир Познер в своей колонке «Познер Online» рассказал о встрече журналистов с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая прошла 25 лет назад.
Ее организовал предприниматель и политик Борис Березовский. На встрече с белорусским лидером присутствовали 20 журналистов, в том числе Познер.
«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — отметил телеведущий.
Он добавил, что при Лукашенко Белоруссия превратилась в «полицейское государство».
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