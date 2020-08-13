Саша Бортич вышла на пикет в поддержку протестующих в Белоруссии

Российская актриса белорусского происхождения Александр Бортич вышла на пикет около посольства Белоруссии в Москве. Фото с пикета она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Беларусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь», — написала актриса в посте.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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