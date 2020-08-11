На здании в центре Оренбурга появится портрет рэпера Децла

На стене здания в центре Оренбурга появится портрет рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Инициативная группа художников обратилась в администрацию Оренбурга с желанием нарисовать портрет Толмацкого на стене здания. Мы эту инициативу поддержали», — рассказали в мэрии.

Там добавили, что портрет музыканта уже начал появляться на площади 100 квадратных на стене здания, расположенного на переулке Каширина в центре города. Содействие этому оказала главный художник Оренбурга Наталия Бровко.

Децл скончался 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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