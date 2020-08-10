Адвокат сообщил, что у Ефремова резко ухудшилось здоровье

У актера Михаила Ефремова резко обострились проблемы с сердцем, сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Об этом пишет ТАСС.

«Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает все произошедшее с ним», — сказал Пашаев.

Адвокат добавил, что неоднократно пытался вызвать врача актеру, но тот отказывался. Несмотря на необходимость госпитализации, Ефремов завтра явится в суд.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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