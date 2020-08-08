Дочь Успенской показала последствия после серьезной травмы

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала фотографии, сделанные в больнице после серьезной травмы.

Кадры были сняты в сентябре 2018 года после того, как девушка упала с велосипеда в Коста-Рике.

«Я сломала челюсть и лишилась семи передних зубов. Я перенесла шесть операций по трансплантации кости. Теперь я готова к имплантам», — написала Плаксина в Instagram.

По ее словам, благодаря травме она научилась по-настоящему любить себя. Девушка добавила, что однажды поделится «смешной и трагичной» историей о падении с велосипеда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дочь Успенской впала в депрессию после очередной операции

— Дочь Успенской обвинила мать в нападении

— Больная дочь Успенской назвала мать «соучастницей преступления»