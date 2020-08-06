Свидетельница по делу о ДТП с Ефремовым дала неожиданные показания

Актер Михаил Ефремов сразу после смертельной аварии сидел на заднем сиденье своего автомобиля. Об этом сообщила одна из свидетельниц, оказавшаяся на месте аварии, передает РИА «Новости».

По ее словам, она подошла к перевернутой машине пострадавшего Сергея Захарова. Мужчина находился в сознании, и девушка, работающая врачом, попросила очевидцев не трогать его.

Свидетельница отметила, что Ефремов в это время сидел на заднем сиденье своей машины, после этого полиция забрала его в служебный автомобиль.

Защита Захарова задала ей вопросы, которые вызвали негодование у адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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