Ефремов доставлен в суд на заседание по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для участия во втором заседании по уголовному делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подозреваемый вновь надел темную бейсболку.

На предыдущем заседании артист не признал свою вину в ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. Ефремов заявил, что не помнит событий того дня.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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