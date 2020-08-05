Моргенштерн заявил, что жалеет о тату на лице

Рэпер Алишер Моргенштерн (Алишер Валеер) заявил, что жалеет о сделанных татуировках на лице. Об этом он сообщил в интервью GQ Russia.

В выпущенном ролике музыкант рассказывал о своих тату и их значении.

Так, он поделился тем, что первую татуировку в виде скейтборда он сделал в 14 лет в салоне, где для этого не требовалось разрешение родителей.

Говоря о татуировках на лице, рэпер отметил, что жалеет о принятом решении набить данные рисунки.

«Все мы, парни, которые делают татуировки на лице, жалеем об этом. Я — да. Мы очень все жалеем об этом», — заключил Моргенштерн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне чаще всего подпевали Моргенштерну и Little Big на карантине

— Моргенштерн оказался долларовым миллионером

— Полиция проверяет сочинский ресторан после концерта Моргенштерна