Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги
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Виктор Пелевин выпустит новый роман «Непобедимое солнце» 27 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издательство «Эксмо».
О сюжете романа пока ничего не известно, опубликована лишь его обложка.
Предыдущая книга-сборник Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» была опубликована в августе 2019 года, а последний роман автора «Тайные виды на гору Фудзи» вышел в 2018 году.
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