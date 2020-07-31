Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги

Виктор Пелевин выпустит новый роман «Непобедимое солнце» 27 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издательство «Эксмо».

О сюжете романа пока ничего не известно, опубликована лишь его обложка.

Предыдущая книга-сборник Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» была опубликована в августе 2019 года, а последний роман автора «Тайные виды на гору Фудзи» вышел в 2018 году.

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