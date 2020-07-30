Вдове актера Марьянова угрожают из-за наследства

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик заявила, что ей угрожают из-за наследства покойного мужа.

По словам Бик, угрозы ей поступают анонимно. «Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: «Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении — от тебя хотят избавиться», — цитирует вдову «СтарХит». Она уточнила, что ей в лицо якобы хотят плеснуть кислотой.

Бик уточнила, что супружеская доля в доме, входящем в наследство Марьянова, принадлежит ей.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Следствие установило, что причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.

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