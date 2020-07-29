Фестиваль Signal пройдет в традиционном формате
Организаторы фестиваля Signal 2020 подтвердили, что фестиваль все-таки пройдет в ранее заявленные даты — c 20 по 23 августа на территории арт-парка Никола-Ленивец.
Оргкомитет фестиваля напомнил, что постановлением правительства Калужской области было объявлено о переходе на 3-й этап снятия ограничений с 28 июля. Это значит, что будет отменен лимит числа посетителей массовых мероприятий, и мероприятие будет проходить в традиционном формате.
Signal будет длиться 4 дня, мероприятия пройдут на 4 аренах. При этом состав хедлайнеров сохранить не удастся, поскольку артисты из других стран не могут позволить себе двухнедельный карантин и планирование покупки авиабилетов.
В ближайшее время будет анонсирован лайн-ап фестиваля и возможности размещения на его территории.
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