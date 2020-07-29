Михаила Ефремова доставили в суд

Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о смертельном ДТП в Москве, передает РИА «Новости».

Ефремов отказался отвечать на вопросы журналистов. Скорее всего, предварительное слушание дела Ефремова будет отложено из-за неявки адвокатов, участвующих в других судебных процессах. Участники процесса, у которых нет уважительных причин для неявки, должны присутствовать в суде.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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