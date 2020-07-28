Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Длинный список претендентов на получение Букеровской премии, престижной награды в области литературы, опубликован в Великобритании. Об этом сообщается на сайте премии.

В лонг-лист попали 13 произведений. При этом авторами девяти произведений из списка являются граждане США, трое из них имеют двойное гражданство.

Кроме того, в числе претендентов на получение премии находятся три писателя из Великобритании и один гражданин Зимбабве.

В 2019 году призовой фонд премии был разделен между Маргарет Этвуд, чье имя фигурировало в списках фаворитов Нобелевской премии, и вице-председателем Королевского литературного общества Британии Бернардин Эваристо.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вопреки правилам: Букера разделили между писательницами