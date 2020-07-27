Квентин Тарантино составил список лучших фильмов всех времен
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Режиссер Квентин Тарантино составил список из 11 лучших фильмов всех времен, передает Far Out Magazine.
Личный топ Тарантино возглавила картина Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой». Также в рейтинг вошли фильмы «Челюсти», «Пять гробниц по пути в Каир», «Только ваш», «Кэрри», «Ящик Пандоры», «Пять пальцев смерти», «Его девушка Пятница», «Таксист», «Прокол», «Рио Браво».
Ранее режиссер назвал «Социальную сеть» лучшим фильмом десятилетия.
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