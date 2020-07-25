Наташа Королева надеется на милосердие для Ефремова

Певица Наташа Королева выразила надежду, что правосудие будет лояльно к актеру Михаилу Ефремову после смертельной аварии с его участием. Об этом она заявила в интервью порталу kp.ru.

«Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути мы человека обрекаем», — поделилась своим мнением певица.

При этом она отметила, что считает пьяного человека за рулем преступником и не отрицает вины Ефремова.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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