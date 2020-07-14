Путин поздравил ВГТРК с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Юбилей Путин называет праздником не только для коллектива ВГТРК, но и для российской журналистики. Он отметил, что созданная в 1990 году компания всегда активно участвовала в жизни страны, а сотрудники входящих в нее телеканалов и радиостанций достойно решали поставленные задачи. «В основе их творческого труда лежали такие базовые профессиональные ценности, как твердая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих как в нашей стране, так и в мире», — написал глава государства.

Путин также похвалил ВГТРК за уважение к традициям, заложенным ветеранами, открытость всему новому и прогрессивному и ключевую роль ВГТРК в развитии цифрового телевидения в России.