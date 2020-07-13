Стивен Кинг снова продал права на экранизацию своих рассказов за $1
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех рассказов из сборника If it bleeds (2020) за $3 — по $1 за каждый, сообщает Deadline.
Экранизация рассказа «Телефон мистера Харригана» о дружбе ребенка с умершим соседом выйдет на Netflix, эту экранизацию спродюсирует Райан Мерфи. Права на экранизацию рассказа «Крыса» купил Бен Стиллер, а новеллу «Жизнь Чака» экранизирует Даррен Аронофски.
Четвертая из выставленных на продажу экранизаций «Пусть истекает кровью» может выйти на HBO.
В начале 2020 года права на экранизацию рассказа Стивена Кинга приобрела томская школьница.
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