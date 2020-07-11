Миронов рассказал о роли Чайковского в проекте Серебренникова
Народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов будет участвовать в пилотных съемках фильма о композиторе Петре Чайковском. Об этом сообщает ТАСС.
Режиссером картины выступит Кирилл Серебренников.
«Буквально через неделю пройдут двухдневные съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского», — рассказал Миронов.
Он уточнил, что это пилотный проект, будет сниматься сцена Чайковского с его женой.
Актер отметил, что это проект платформы Okko, которая предложила Серебренникову снять короткометражный фильм, о котором он мечтал.
При этом Миронов не исключил, что проект может перерасти в полнометражный и телевизионный фильмы.
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