Миронов рассказал о роли Чайковского в проекте Серебренникова

Народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов будет участвовать в пилотных съемках фильма о композиторе Петре Чайковском. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссером картины выступит Кирилл Серебренников.

«Буквально через неделю пройдут двухдневные съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского», — рассказал Миронов.

Он уточнил, что это пилотный проект, будет сниматься сцена Чайковского с его женой.

Актер отметил, что это проект платформы Okko, которая предложила Серебренникову снять короткометражный фильм, о котором он мечтал.

При этом Миронов не исключил, что проект может перерасти в полнометражный и телевизионный фильмы.

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