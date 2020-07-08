Названа дата премьеры нового фильма Кирилла Серебренникова

Стало известно время премьеры Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», сообщает «Интерфакс».

Съемки проекта были завершены в январе этого года. «Дата выхода в прокат в России — 2021 год», — рассказали в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

Оригинальный сценарий фильма написал Серебренников по мотивам романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Супругов Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

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