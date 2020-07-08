Джуд Лоу может сыграть в ремейке «Питера Пэна»

Британский актер Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в игровом ремейке «Питера Пэна» сообщает Variety со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что сейчас студия Disney ведет с Джудом Лоу переговоры о роли главного злодея.

Режиссерское место проекта »Питер Пэн и Венди» займет Дэвид Лоури («Пит и его дракон»). Известно, что в картине также может сыграть Марго Робби.

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