Джуд Лоу может сыграть в ремейке «Питера Пэна»
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Британский актер Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в игровом ремейке «Питера Пэна» сообщает Variety со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что сейчас студия Disney ведет с Джудом Лоу переговоры о роли главного злодея.
Режиссерское место проекта »Питер Пэн и Венди» займет Дэвид Лоури («Пит и его дракон»). Известно, что в картине также может сыграть Марго Робби.
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