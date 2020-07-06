Художник отреагировал на уничтожение юбилейного граффити с Солженицыным

Художник Виктор Лебедев в беседе с изданием «Подъем» прокомментировал уничтожение его граффити с писателем Александром Солженицыным на фасаде дома в Твери.

По словам Лебедева, к вопросу о восстановлении он планирует вернуться позже. «Мы еще подумаем над этим. Тогда был повод, тогда было интересно это сделать, все-таки столетие было. У нас ситуация не только с этим фасадом такая, например, в Петербурге на день рождения Бродского сделали стрит-арт с его портретом, и его тут же закрасили. И все потом тоже открещивались. И никто не виноват, просто не хотят видеть, видимо, и все», — резюмировал художник.

Граффити к 100-летию лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына с его портретом и фразой «Жить не по лжи» было создано в Твери в 2018 году. Позже суд распорядился привести фасад в первоначальное состояние, однако художник предпочитал платить штрафы, но не закрашивать работу. В итоге граффити закрасили неизвестные активисты.

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