Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП
Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что расследование дела о смертельно ДТП с участием актера все еще продолжается. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
По его данным, расследование дела, вероятно, закончится только на следующей неделе.
Источник в правоохранительных органах также рассказал агентству, что расследование сейчас находится на завершающей стадии. После окончания следственных действий обвиняемого и потерпевших информируют, а затем начнется ознакомление с материалами дела и отправка в прокуратуру обвинительного заключения.
«Насколько мы знаем, расследование еще не завершено», — добавили представители потерпевших.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершилось.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек — курьер Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ефремов из-за алкоголя ничего не помнит после ДТП
— Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП
— Адвокат Ефремова не ждал появления нового потерпевшего в деле о ДТП