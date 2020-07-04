Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что расследование дела о смертельно ДТП с участием актера все еще продолжается. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По его данным, расследование дела, вероятно, закончится только на следующей неделе.

Источник в правоохранительных органах также рассказал агентству, что расследование сейчас находится на завершающей стадии. После окончания следственных действий обвиняемого и потерпевших информируют, а затем начнется ознакомление с материалами дела и отправка в прокуратуру обвинительного заключения.

«Насколько мы знаем, расследование еще не завершено», — добавили представители потерпевших.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершилось.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек — курьер Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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