РЕН: Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов был госпитализирован после жалоб на самочувствие. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что артист находится в отделении кардиологии, у него были симптомы сердечных заболеваний.

Ранее сообщалось, что Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей.

Геннадий Хазанов — известный российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России. С 1997 года является художественным руководителем Московского театра эстрады.

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