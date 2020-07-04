РЕН: Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
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Художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов был госпитализирован после жалоб на самочувствие. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что артист находится в отделении кардиологии, у него были симптомы сердечных заболеваний.
Ранее сообщалось, что Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей.
Геннадий Хазанов — известный российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России. С 1997 года является художественным руководителем Московского театра эстрады.
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