Стало известно место похорон Виктора Проскурина
Театральный продюсер Ирина Хонда в Facebook рассказала о похоронах своего покойного супруга — актера Виктора Проскурина.
По ее словам, похоронен артист будет на Троекуровском кладбище, там же состоится отпевание. Прощание с артистом пройдет с 10 до 12 часов 4 июля в Театральном институте им. Б. Щукина. «Виктор Проскурин начал свой творческий путь в Щуке и окончит его там же. Только спустя полвека», — написала Хонда. Она уточнила, что мужу сделали пять тестов на коронавирус, и все они были отрицательными.
30 июня звезда фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» Виктор Проскурин скончался. По словам супруги, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.
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