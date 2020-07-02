Стало известно о состоянии актера Проскурина незадолго до смерти

У скончавшегося на днях актера Виктора Проскурина в мае подозревали бронхопневмонию, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник.

25 мая он вызывал «скорую» к себе в квартиру, жалуясь на температуру и боли в груди. Он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «бронхопневмония».

30 июня звезда фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс» скончался. По словам супруги, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.

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