Пугачева поделилась с фанатами игривым селфи

Певица Алла Пугачева опубликовала редкое селфи в Instagram.

Кадр 71-летняя артистка сопроводила игривой подписью. «У меня есть свой лужок, приходи ко мне, дружок», — написала она. «Э, просто скажи, где ты находишься», — отреагировал на пост певец Николай Басков. «Вы в такой форме постоянно, стройненькая, красивая», » Алла Борисовна, вы прекрасны», «Самая лучшая на земле», «Красавица, прямо девушка», — оценили фотографию фанаты.

Снимок Пугачева сделала в деревне Грязь, где с 2011 года проживает с супругом Максимом Галкиным.

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