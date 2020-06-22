Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер

Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.

По словам издания, с раком Шумахер боролся несколько лет. Режиссера не стало сегодня утром.

Джоэл Шумахер родился 29 августа 1939 года. Он начинал работу в индустрии кино в качестве художника по костюмам, а позднее принялся писать сценарии.

Шумахер снял такие известные фильмы, как «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «Призрак оперы», «Страна тигров», «Плохая компания».

Также он занимался съемкой сериалов, среди которых самыми известными стали «Не беспокоить: гостиничные ужасы» и несколько серий в «Карточном домике» с Кевином Спейси в главной роли.