Звезда «Холопа» поддержала Асмус после объявления о разводе
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Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева поддержала актрису Кристину Асмус, объявившую о разводе с комедийным актером Гариком Харламовым.
По словам Дибцевой, высказавшейся в Instagram Асмус, новость о разрыве супругов тронула ее до слез. «Сил тебе и мужества все пережить, будешь самой счастливой, я уверена. Как здорово, что у вас есть дочь, я уверена, навсегда останетесь очень близкими людьми с Гариком», — написала она.
Гарик Харламов и Кристина Асмус провели в браке 8 лет. У них растет общая дочь.
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