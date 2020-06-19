Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым ответил на обвинения в манипуляциях

Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова ответил на обвинения в том, что пострадавшие якобы «набивают цену».

В беседе с изданием «Подъем» Александр Добровинский сказал, что планировал встретиться с защитой Михаила Ефремова, но семья погибшего категорически против. «У меня есть четкие инструкции: никакой компенсации от Ефремова. Мало того, мне адвокат Ефремова позвонил, мы хотели встретиться с ним, обсудить это, но я получил четкие инструкции не встречаться, не разговаривать о компенсации, вообще никаким образом не принимать участие ни в каких торгах, ни в чем», — объяснил он, добавив, что семья возьмет только то, что будет положено по решению суда.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что адвокат Захаровых сперва предложил обсудить вопрос выплаты компенсации, а позже отказался от встречи, что Пашаев расценил как манипуляцию.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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