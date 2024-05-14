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Директор больницы напал на подростка, когда увидел, что он курит

Тайский врач применил физическую силу к подростку за курение в больнице

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Depositphotos

Директор больницы в Бангкоке признался, что применил физическую силу к ребенку, которого застал за курением. Об этом сообщает Thaiger.

Инцидент произошел накануне в туалете амбулаторного отделения больницы Монгкутваттана, где строго запрещено курить. Доктор Риантхонг Нанна увидел, как 14-летний мальчик нарушил это правило, и в качестве наказания приказал раздеть его догола, а также ударил несовершеннолетнего по лицу и отобрал у него телефон. После этого нарушителя выдворили из помещения. Известно, что затем подросток вернулся в больницу с группой мотоциклистов и стал запугивать персонал и пациентов у входа в здание.

Мать ребенка подала на врача жалобу. Позже сам медик признался в содеянном в своем сообщении в социальных сетях и напомнил о недопустимости нарушения больничных запретов. Мужчина объяснил свои действия необходимостью защитить других пациентов и предотвратить потенциальную пожарную опасность. По его словам, в больнице уже произошло два пожара в 2015 и 2021 годах из-за курения в помещениях.

Ранее пьяный многодетный россиянин скормил 11-летнему сыну сигареты, чтобы отучить от курения.

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