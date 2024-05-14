«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России

В финале Пути регионов Кубка России калининградская «Балтика» обыграла московский «Спартак».



Игра прошла в Калининграде на стадионе »Ростех Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на четвертой минуте с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича забил 24-летний колумбиец Кевин Андраде.



«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Прошлый матч «Балтики» и «Спартака», прошедший в Калининграде в ноябре 2023 года, завершился победой красно-белых со счетом 2:0.

В суперфинале Кубка России калининградская команда сыграет с лучшей командой пары финала Пути РПЛ — «Зенитом» или ЦСКА. Первая встреча «Зенита» и ЦСКА, прошедшая в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало запланировано также на 20:45.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра пройдет 2 июня.

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